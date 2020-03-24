Тесты на вшивость. Как в Украину везли средства для борьбы с коронавирусом

На фоне разгоревшегося по этому поводу скандала народный депутат Андрей Мотовиловец ("Слуга народа"), сопровождавший рейс из Китая, дал блиц-интервью сразу двум изданиям — Украинской правде и LIGA.net, в которых попробовал объяснить происходящее.

Всего в Китай спецрейсом отправились 10 человек. По словам Мотовиловца, к этой миссии его привлекли по инициативе замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. По его словам, 17 марта он зашел в ОП и спросил, требуется ли им помощь, тогда его попросили помочь в организации работы штаба по сбору денег от бизнеса.

"Я пригласил ряд финансистов, развернули маленький штаб, который аккумулирует деньги и занимается поиском поставщиков. Я был неким связным звеном между поставщиками, украинскими бизнесменами, которые давали деньги на закупку и госорганами. Поэтому приняли решение, что я и должен сопровождать груз", — говорит нардеп.

По его словам, авиаперелет в Китай профинансировало Министерство обороны (стоимость рейса он оценил в 200-260 тыс. долларов), а саму закупку — большой бизнес, с которым ранее провел встречу Зеленский.

Встреча Зеленского с крупным бизнесом состоялась 17 марта. На ней присутствовали 16 бизнесменов (среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский и Сергей Тигипко) / Фото: ОП

При этом закупку тест-систем для ПЦР профинансировал лично китайский миллиардер, основатель Alibaba Джек Ма.

"Джек Ма помог нашей стороне. Он дружит с Александром Ярославским. Это письмо про то, что Джек Ма любит Украину. Они захотели передать нам лабораторные тесты в каком-то количестве", — говорит Мотовиловец.

Однако суммы, потраченные на закупку тестов и медоборудования, депутат называть отказался.

"Эта информация будет предоставлена позже, сейчас она не комментируется. Вы, наверное, слышали, что происходит в мире. Цены никто не хочет раскрывать. Мы готовы на аудит после окончания работы", — отметил "слуга народа".

С поиском товаром помогали агенты украинских бизнесменов. В частности, Мотовиловец отметил, что "непосредственно бегали и искали" представители Смарт-Холдинга Вадима Новинского (отметим, что сам Новинский на встрече с президентом отсутствовал).

Мотовиловец рассказал, что всего самолет доставил в Украину 21,2 тонны товаров (около 15 наименований), но на вопрос, почему привезли только 250 тыс. экспресс-тестов, хотя президент обещал то ли миллион, то ли 10 миллионов, он отвечать также отказался.

"Пускай комментируют компетентные органы. Это очень больная тема", — заявил депутат.

Напомним, доставку тестов из Китая анонсировал президент Владимир Зеленский. С 16 мая он заявил, что миллион "быстрых тестов" должны поставить в Украину в субботу, 21 марта. Однако уже 20 марта президент изменил время и размер партии поставки. В видеобращении он анонсировал, что в ближайшие дни из Китая привезут 10 миллионов лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

Самолет Ил-76 вылетел за товарами в Китай 20 марта и вернулся в ночь на 23 марта.

Еще на этапе полета возник скандал относительно того, какие именно тесты привезут в Украину. Когда самолет еще находился в Китае, адвокат Евгения Закревская со ссылкой на государственного эксперта Минздрава Павла Поламарчука написала в Facebook, что в Украину везут только экспресс-тесты, а тест-системы ПЦР правительство не закупает.

Дело в том, что экспресс-тесты на COVID-19 имеют большую погрешность. По словам медиков, они могут определить вирус только после того, как в организме появляются антитела. Это происходит спустя 5–6 дней после проявления симптомов, при этом человек может быть заразным в течение недели до того момента, когда подобный тест сможет подтвердить факт заболевания. В свою очередь, тест-системы ПЦР доподлинно устанавливают наличие или отсутствие вируса даже до появления первых симптомов.

В итоге оказалось, что в Украину доставили два вида тестов, но их количество было значительно ниже анонсированного президентом. Самолет доставил 521 тест-систему для ПЦР (их хватит для проверки около 50 тыс. человек) и 250 тыс. экспресс-тестов (150 тыс. из них передали Центру общественного здоровья, а остальные — ВСУ, Погранслужбе, Нацгвардии и Нацполиции).

Отметим, что ни один из скандалов с поставкой тестов официальные лица не комментировали. В то же время их обусждение активно продолжается в соцсетях. Подключились к ним и анонимные Telegram-каналы (Темный рыцарь, Голда Меїр, Компромат.leaks и другие, которые ссылаться друг на друга). В них вина за провал коммуникации возлагается на замглавы ОП Тимошенко, который якобы и сообщил президенту неправильные цифры. Выдвигаются даже конспиративные версии, что недостающие тесты на самом деле были распроданы поштучно или переданы бизнесменам, которые на них "сбросились".

Сам президент Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что в ближайшее время будут новые поставки из Китая, Южной Кореи и других неназванных стран, но их точной даты не назвал. Мотовиловец в свою очередь сказал, что новые рейсы должны состояться на этой неделе. Молчат официальные лица и о том, сколько в итоге и в какой срок должны быть поставлены новые тесты.