Сладкий привкус эпидемии. Как украинцы подпольно работают и отдыхают в условиях карантина

С 16 марта для сотрудников общепита, сферы услуг и развлекательных заведений начались плохие времена. Минимум до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Украина ушла на карантин – работать будут только продуктовые магазины, аптеки, заправки и банки. Однако руководство некоторых заведений решило продолжать работу в подпольном режиме. Многие бары открывают каждую ночь двери для "своих", а единственная проблема, возникающая при записи на массаж в Киеве, заключается в ожидании мастера у входа в салон.

Хочешь прическу – плати за такси

Администратор одного из столичных салонов красоты премиум-класса Алина уверяет: карантин соблюдается. Но, как оказалось, при желании клиента его можно и отменить.

"Официально наш салон красоты в карантин закрыт. Но всегда есть вариант выходить для одного-двух клиентов, если они оплатят такси в обе стороны мастеру и администратору, потому что без него салон не откроют", – делится секретами Алина.

Девушка рассказывает, что мастера получают зарплату в виде процентов от предоставленных в течение месяца услуг. Соответственно, если гостей не будет две недели, то зарплаты тоже.

"Различные услуги, в том числе стрижки, выполняются по инициативе клиента, он должен договориться с парикмахером. Но надо понимать, что не все мастера согласны так работать. Выезжать лично на дом тоже не всегда получается, потому что в основном все инструменты, краски находятся в салоне", – объясняет администратор.

Немного подумав, добавляет: "И все-таки штрафы хреначат".

Несмотря на карантин один из киевских массажных салонов продолжает прием клиентов в обычном режиме. По словам администратора, если в помещении меньше десяти человек, то правила не нарушаются.

На "массаж" – без справки

Сотрудницы из салона эротического массажа также принимают клиентов во время карантина. Однако, как говорит администратор заведения, пришлось ввести ограничения.

"Мы продолжаем работать, но теперь приходится регулярно кварцевать помещение. И если раньше мы функционировали круглосуточно, то сейчас – с девяти утра до четырех часов ночи", – рассказывает девушка по телефону.

Администратор уточняет, что запись на сеанс проводится в штатном режиме без каких-либо секретов. Гость сам выбирает девушку, на сайте онлайн или по старинке, набирая салон по телефону.

"По известным причинам сейчас у нас намного меньше клиентов, так как в помещении не может находиться более трех гостей. Естественно, нами делается все, чтобы они не пересекались. Мы не требуем никаких справок о состоянии здоровья человека, наличие маски тоже не требуется. Просто перед началом массажа девушки обработают антисептиком руки себе, а потом и вам. Также обязателен прием душа", – детализирует сотрудница заведения.

Клуб анонимных выпивателей

Бармен одного из одесских заведений Богдан рассказывает Фокусу: карантин карантином, а работа по расписанию. Минимум до 3 апреля бар готов принимать всех "своих".

"Сейчас поставщики не работают, поэтому самим нужно будет съездить в магазин и закупиться товаром. Будем пускать через черный ход друзей и их знакомых", – говорит молодой человек.

Богдан сравнивает карантинный режим в Одессе с введением сухого закона в США (запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя), который действовал с 1920 по 1933 год.

"Тогда бары, расположенные в подвалах жилых домов, назывались Speakeasy и открывались только для постоянных клиентов, членов клуба и их друзей. Бармен проводил клиентов в подвальное помещение, переоборудованное под бар, но по интерьеру этого понять нельзя было – не было меню и расценок. У нас будет точно так же", – проводит аналогию бармен одесского заведения.

По его словам, заведение с улицы не видно, поэтому персонал не боится полицейских патрулей.

"Сложно понять, что мы функционируем: окна и дверь закрыты ролетами. Единственное, чем мы ограничимся, так это сделаем музыку тише, потому что находимся в жилом доме", – делится Богдан.

По словам молодого человека, пускать в бар до десяти человек, как того требует закон, не имеет смысла. Нет клиентов – нет выручки.

"У нас явно будет больше десяти человек, потому что в противном случае толку нет. Мы просто окупим алкоголь, а о прибыли можно забыть. Скорее всего, сделаем афишу без конкретных даты, времени и места. Арт-директор будет скидывать ее для своих знакомых в "директ". Подумываем даже организовать вечеринку в стиле Америки 20-х годов. Чтобы максимально атмосферно было", – заключил Богдан.

Пир во время карантина

По принципу "вход только для избранных" продолжают работать элитные киевские рестораны.

Фокус попробовал забронировать столик и позвонил по номеру заведения, указанного на официальном сайте ресторана. Однако в ответ лишь услышал:

"Мы не работаем, нет. Ничего не знаю про сообщения, которые вам пришли. Не знаю, кто вам их прислал", – последовал неуверенный ответ администратора.

Как оказалось, для того, чтобы насладиться высокой кухней во время карантина, посетителям необходимо иметь специальную лакшери-карту в закрытом мобильном приложении, которое доступно только по ссылке.

Помимо этого девушкам, состоящим в базе карт элитных клубов и ресторанов, делают СМС-рассылки, в которых предлагают посетить заведение в компании состоятельного кавалера. Притом для дамы действует система кешбэк в 35%. То есть если счет на 1 тыс. грн (хотя в меню фигурируют другие суммы), то девушке возвращается 350 грн.

Из этого можно сделать вывод, что для определенной части украинцев введение карантина по-прежнему кажется необязательной мерой. Кто-то продолжает работать, чтобы выжить, а кто-то даже рассчитывает на прибыль, абсолютно не задумываясь об угрозе эпидемии коронавируса.

Главные нарушители – перевозчики

Заместитель главы Национальной полиции и, по совместительству, начальник главного управления Национальной полиции Киева, Андрей Крищенко в комментарии Фокусу рассказывает, что к правоохранителям каждый день приходит около 400 обращений касательно нарушений карантинного режима.

"Несмотря на ограничения, принятые Кабинетом министров, все равно находятся люди и предприниматели, которые нарушают установленные правила. Каждый день сотрудники полиции составляют протоколы о стихийной торговле", – рассказывает глава полиции Киева.

В пример Крищенко приводит женщину, которая продавала продукты в самостоятельно установленной палатке. За нарушение карантина ее оштрафовали на 17 тысяч гривен.

"Вообще у нас уже составлено 162 административных материала о нарушении торговли и проведения мероприятий во время карантинного режима. В основном нарушителями являются перевозчики и предприниматели, которые открывали не продуктовые магазины. Также сотрудниками полиции была приостановлена работа ночного клуба в Печерском районе Киева, который проводил приватную вечеринку. С них был снят советующий штраф", – говорит Андрей Крищенко.

"Мы не можем поставить полицейский пост возле каждого клуба", — объясняет Андрей Крищенко.

Заместитель главы Нацполиции отмечает, что нарушение карантина наказуемо административным штрафом в размере от 17 до 51 тысячи гривен. В случае же, если была нарушена 325 статья уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), то нарушителю может грозить ограничение свободы до трех лет.

Деятельность заведений, которые продолжают свою работу, несмотря на ограничение, комментирует следующим образом:

"Вы понимаете, мы не можем каждый день ставить пост возле всех клубов. Ежедневно в полицию приходит около 400 обращений касательно нарушений карантина. Мы работаем с каждым", – рассказывает Крищенко.

По словам терапевта клиники "Семейная амбулатория" Руслана Добровольского, в ситуации с индивидуальной стрижкой столько же шансов заразиться коронавирусом, сколько и просто стоя в очереди в супермаркете.

"Это как русская рулетка. Ни я, ни вы, ни мастер салона красоты не может сказать точно – болен ли человек коронавирусом, не сдав тесты. Известно, что в 80 процентах заболеваний, лечение проходит легко и часть заболевших может даже не понимать, что у них симптомы вируса, но они могут быть переносчиком", – говорит терапевт.