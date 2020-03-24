Пограничники показали, как авиапассажирам делают экспресс-тесты на коронавирус

В аэропорту "Борисполь" пассажирам, которые прилетают из "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что данная процедура занимает дополнительно две минуты, но делается ради безопасности людей.

"Поэтому будьте рассудительны и относитесь с пониманием к работе медиков, пограничников и других служб, которые, несмотря на высокий риск заражения, ради общей безопасности борются с распространением коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении.

Также пограничники сообщили, что в аэропорту в разные терминалы развели потоки на прилет и отлет.

Как ранее сообщал Фокус:

С 17 марта Украина на две недели закрыла границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.