В Киеве открыли дело против клиники, скрывшей положительный результат на коронавирус
В Киеве открыто уголовное производство против частной клиники, которая при получении положительного результата на коронавирус у клиента, не сообщила об этом в соответствующие госучреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили публикацию в интернете, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник столицы местному жителю сделали тест на выявление коронавирусной инфекции.
"Однако о проведении данной манипуляции и получения положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центра общественного здоровья", – говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Директора этой частной клиники уже вызвали на допрос.
Как сообщает OBOZREVATEL, речь идет о клинике Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что частный медцентр не поделился с МОЗ результатами теста заболевшего киевлянина. По его словам, это был 50-летний житель столицы, который недавно вернулся из Швейцарии.
- В аэропорту "Борисполь" пассажирам, которые прилетают из "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на ряд заболеваний, к которым относится коронавирус.