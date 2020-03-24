Хорошковский с двухсторонней пневмонией в больнице, подозревают коронавирус, – СМИ

Экс-министра финансов Украины Валерия Хорошковского госпитализировали в столичную Александровскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сам Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что находится в больнице с подозрением на коронавирус.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", – ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.

При этом издание сообщает, что у Хорошковского выявлено двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден.

По данным "Схем", частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

Стоит отметить, что народный депутат Вадим Рабинович у себя в Facebook написал: "Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице".

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Валерий Хорошковский болеет коронавирусом, пишет Цензор. нет.

Как ранее сообщал Фокус: