Смерть от коронавируса в Тернополе: мужчина контактировал с зараженным священником на похоронах

Умерший в Тернополе мужчина от коронавирусной инфекции контактировал со священником из Залищиков, который стал первым подтвержденным пациентом с Covid-2019 в области. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Полицией вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейков Монастырисского района, со священником, которому 19 марта установлен диагноз заражение короновирусом", - написал он.

По словам очевидцев, тогда на похоронах присутствовали около 70 человек.

Всего, по данным эпидемиологического расследования, с начала марта священник контактировал с 500 людьми во время религиозных обрядов. Сейчас он находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Села Швейков, Ковалеивка (где проживал умерший сегодня мужчина) и 4 других блокированы полицейскими. В этом районе подтверждено пять случаев заражения.

Напомним, что зараженный священник в последнее время не выезжал за пределы Украины и даже области. Однако до момента подтверждения коронавирус он болел уже больше недели.

Как ранее сообщал Фокус:

По официальным данным МОЗ, на утро 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Черновицкой области и в Киеве.

В Украине уже скончались четыре человека с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), 56-летняя женщина в Ивано-Франковске и сегодня мужчина в Тернополе.