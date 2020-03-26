Кличко: Первые лица должны иметь отдельные палаты, но депутаты к ним не относятся

VIP-палаты с охраной в Александровской больнице могут выделить только "первым лицам" страны – президенту, премьеру и главе Рады.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Но что касается VIP-палат якобы для депутатов и других чиновников в случае их заболевания COVID-19 - такого нет", – утверждает Кличко.

Что касается "первых лиц", то, по словам столичного главы, такая практика (отдельные палаты с госохраной) была всегда и не только в Украине.

"Сегодня есть много слухов. Говорят, что Александровская – это якобы VIP-больница. Александровская – это базовая больница. Преимущественно всех больных или с подозрением на коронавирус сейчас отправляют туда", – пишет мэр Киева.

"Но если количество больных будет увеличиваться, мы будем их лечить и в других подготовленных для этого больницах. Таких в столице – 7, включительно с Александровской", – добавил Кличко.

Вчера вечером журналисты из Bihus.info сообщили, что департамент здравоохранения КГГА разослал в столичные больницы приказ о создании отдельных палат с особыми условиями для лиц, которые пользуются госохраной. Отметим, Кличко сообщил, что сейчас выясняет детали, но не опроверг существование такого распоряжения.

В документе приводится список медучреждений, которые должны подготовить особые условия для таких лиц.

Согласно закону "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц" в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность: главы Рады и его первого зама, премьера и его первого зама, глав Конституционного и Верховного судов, главы МИД и генпрокурора.

В течение срока полномочий этих лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их. После прекращения полномочий эти должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение года.

Госуохрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью, по решению президента Украины, может осуществляться в отношении нардепов, членов Кабмина, руководителей центральных органов исполнительной власти, судей КСУ и ВС, главы НБУ, спикера Рады и председателя Совета министров Крыма.

Как ранее сообщал Фокус: