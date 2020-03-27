Из США в Украину летит борт с 354 пассажирами. Посол говорит, их отпустят на самоизоляцию

По причине распространения коронавируса, из США в Украину вылетел самолет с 354 пассажирами на борту.

Об этом информирует посольство Украины в США.

В посольстве говорят, что на рейсе – 39 детей, которые учились в Америке, а также 2 украинских ветерана (они проходили реабилитацию из-за потери зрения).

Всем пассажирам раздали несколько масок – их можно будет менять во время долгого перелета.

Также известно, что дипломаты передали на самолет партию масок KN90, которыми пассажиры смогут воспользоваться, когда будут из "Борисполя" добираться домой.

В комментарии Укринформу посол Украины в США Владимир Ельченко уточнил, что в аэропорту Нью-Йорка украинцев на коронавирус никак не проверяли.

Но по прилету всех обязательно проверят. "Это все будет делаться украинскими властями на месте", – говорит он.

Также он добавил, что всех прибывших на карантин (как эвакуированных из Уханя) отправлять не будут: они должны будут дома пройти 14-дневную самоизоляцию.

В то же время, если у кого-то украинские медики в "Борисполе" обнаружат высокую температуру, будет приниматься решение о возможной госпитализации.

Также Ельченко разъяснил ситуацию с окончанием действия американской визы у тех, кто не успел эвакуироваться из США.

"Этих людей беспрепятственно выпустят из США, это ясно. Но у них могут возникнуть вопросы в будущем, когда они будут обращаться за американской визой", – говорит посол.

Поэтому дипломат советует таким гражданам заполнить форму I-539, которая будет 100-процентным предохранителем от возникновения спорных ситуаций с повторным получением визы.

Стоит отметить, что по последним данным США обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом.

Сейчас в Америке выявлено 85 594 случаев COVID-19 при 1 300 случаях смертей от заболевания.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.