"Тело выдали в черном мешке". Родственники рассказали, как хоронили жертву коронавируса в Тернополе

Тело умершего от коронавируса из Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам для захоронения, не предупредив, как правильно это сделать.

Об этом сообщает местное издание "Овід".

Дочь 68-летнего пенсионера Ольга Тутова, которая приехала вместе с мужем забрали тело отца из инфекционной больницы рассказала как все происходило.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб поставить", – рассказывает Ольга Тутова.

Позже работник больницы помог занести гроб в машину.

"Мы просили помощи – никто не реагировал. Мы гроб тянем, доски рассыпаются, потому что это был асфальт. К нам вышли на помощь только после того как мы позвонили к главному врачу инфекционной больницы. Вышел человек полностью одетый в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы (родственники) должны этим заниматься, а санэпидемслужба", – рассказала Ольга.

Дочь умершего вместе с мужем транспортировали тело умершего отца в родное село собственным микроавтобусом. После того как гроб вынесли, машину продезинфицировали, как могли, самостоятельно.

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Похоронили же 68-летнего мужчину в тот же день. Так как никто из односельчан не захотел помочь, то могилу копали зять, сельский голова, мэр Монастыриска и его заместитель.

"Захоронением будет заниматься райадминистрация, мы дали поручение отдельный. А с кем контактировал, соответственно органы составили круг контактных лиц. Он обрабатывается", – говорил председатель ОГА Владимир Труш, но при этом, все вышло наоборот. Мужчину хоронили ночью по просьбе сельского и городского головы без лишних людей и священника.

Впоследствии, во время брифинга в ОГА, 26 марта, выяснилось, что родственникам пришлось самостоятельно доставлять тело к месту погребения собственным транспортом. Средств защиты им не предоставили, передает местное издание "20 хвилин Тернопіль".

"Вопрос захоронения не вопрос к охране здоровья. К сожалению, мужчина умер, но было поручение главы государственной администрации всем руководителям органов местной власти, что захоронение является на ответственности председателей государственных районных администраций. Сейчас с этой ситуацией разбираются, как должны передать тело родственникам", – сказал начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

"Захоронение – это компетенция органа местного самоуправления, если это не делает семья. Для того чтобы максимально обезопасить распространения вируса, для тела предоставляется специальное упаковки. Это и было сделано. Семья имела право сама забрать тело. Если бы они не имели возможности забрать тело, тогда орган местного самоуправления должен организовать транспорт для перевозки и людей, которые проводили захоронения", – пояснил Александр Богомол, руководитель ГУНП полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

Однако пока еще нет точной инструкции, как нужно проводить захоронения. Ее только разрабатывают в Минздраве, сообщили на брифинге.

На данный момент в Тернопольской области 26 больных СОVID-19.

21 - в Монастырском районе, 1 - летальный. СОVID-19 подтвержден у 11-летнего ребенка и его мамы с Монастырского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больницы, а также у 9 медиков из Монастырского района. 1 – житель города Залещики. Мужчине - 57 лет. Находится в Тернопольской больнице скорой помощи. 1 – житель города Тернополя. Мужчине 55 лет. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. 1 – житель Золотого Потока Бучацкого района – медик Монастыриской больницы.

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