Удар с воздуха. В Запорожье священники пересели на вертолеты для борьбы с коронавирусом

Священники УПЦ МП на вертолете облетят Запорожье, читая молитву против коронавируса.

Об этом сообщает местное издание 061.

По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону ”Святителя Николая”.

Пилот рассказал, что подобный полет он совершает впервые. Город облетают на вертолете "Мотор Сич".

Город облетают на вертолете “Мотор Сич"

Как ранее сообщал Фокус: