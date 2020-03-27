Удар с воздуха. В Запорожье священники пересели на вертолеты для борьбы с коронавирусом

2020-03-27 15:27:00

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Во время обряда решили обойтись без "святой воды"

Священники УПЦ МП на вертолете облетят Запорожье, читая молитву против коронавируса.

Об этом сообщает местное издание 061.

По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону ”Святителя Николая”.

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Пилот рассказал, что подобный полет он совершает впервые. Город облетают на вертолете "Мотор Сич".

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Город облетают на вертолете “Мотор Сич"

Как ранее сообщал Фокус:

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