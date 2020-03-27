Удар с воздуха. В Запорожье священники пересели на вертолеты для борьбы с коронавирусом
2020-03-27 15:27:00
Во время обряда решили обойтись без "святой воды"
Священники УПЦ МП на вертолете облетят Запорожье, читая молитву против коронавируса.
Об этом сообщает местное издание 061.
По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону ”Святителя Николая”.
Пилот рассказал, что подобный полет он совершает впервые. Город облетают на вертолете "Мотор Сич".
Город облетают на вертолете “Мотор Сич"
Как ранее сообщал Фокус:
- В пятницу, 20 марта, в Бердянске священнослужители провели необычный автопробег "Крестный ход", во время которого поливали улицы и проезжающие мимо машины святой водой.
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Послушники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением о спасении от коронавируса. Первый крестный ход был совершен 18 марта.
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