Онкобольной король Чарльз впервые после объявления диагноза приехал в Шотландию

Король и королева уединились в Балморале, чтобы отметить годовщину свадьбы и просто побыть вдвоем. Они прибыли туда еще 11 апреля.

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75-летний король Великобритании Чарльз III вместе с женой Камиллой был замечен, когда пара ехала в авто на воскресную службу в Крэти Кирк. Сейчас супруги находятся в любимом поместье покойной королевы Балморал в Абердиншире (Шотландия), где уединились, чтобы отдохнуть и отметить 19-ую годовщину брака, пишет Daily Express.

Короля сфотографировали за рулем внедорожника Audi, а королева помахала присутствующим рукой. Монаршая чета пребывала в отличном настроении.

Монаршая чета пребывала в хорошем настроении

Приезд короля в Шотландию стал первым визитом в страну с тех пор, как в феврале он сообщил о том, что у него диагностировали рак. При этом монарх умолчал, какой именно тип рака обнаружен.

На данном этапе он проходит лечение, из-за чего отказался от значительной части своих обязанностей и делегировав их другим старшим членам семьи. Однако Его Величество продолжает просматривать документы и еженедельно встречается с премьер-министром Риши Сунаком.

Учитывая тот момент, что сейчас от рака лечится и принцесса Уэльская, которая, в отличие от свекра, на публике не была с января, чтобы разрядить тревогу подданных, Чарльз посетил воскресную службу в Сандрингеме на Пасху. Это стало его первым появлением после известия о болезни.

Король и королева на пасхальной службе в Сандрингеме Фото: Скрин видео

В Шотландию монарх прилетел в четверг, 11 апреля. Прибыв в аэропорт Абердина из британских ВВС Нортхолт на северо-западе Лондона, Чарльз и Камилла отправились в Биркенхолл, который был домом покойной королевы-матери в поместье Балморал. Позже он перешел во владение короля. Дом расположен в 11 километрах от замка, и именно здесь король и королева провели свой медовый месяц после того, как связали себя узами брака 11 апреля 2005 года.

Ранее врачи советовали Чарльзу удержаться от дальних поездок, чтобы не ухудшить здоровье на решающем этапе лечения.

"Хотя еще слишком рано что-то подтверждать – и, конечно, это относительно ранний цикл лечения Его Величества, – пациент положительный, врачи оптимистичны, а методы лечения невероятно сложны", – говорят инсайдеры.

Однако у короля свои планы. Чарльз верит в выздоровление и уже надеется посетить этим летом скачки в Аскоте, а также некоторые вечеринки в саду в Букингемском дворце, посвященные памяти общественных и военных героев.

Что касается Кейт Миддлтон, то даже предположительные сроки ее возвращения в общественную жизнь не называются.

Ранее Фокус писал, в каких отношениях сейчас король Чарльз III и Кейт Миддлтон.