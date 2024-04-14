Онкохворий король Чарльз уперше після оголошення діагнозу приїхав до Шотландії

Король і королева усамітнилися в Балморалі, щоб відзначити річницю весілля і просто побути удвох. Вони прибули туди ще 11 квітня.

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75-річний король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною Каміллою був помічений, коли пара їхала в авто на недільну службу в Креті Кірк. Наразі подружжя перебуває в улюбленому маєтку покійної королеви Балморал в Абердинширі (Шотландія), де усамітнилося, щоб відпочити і відзначити 19-ту річницю шлюбу, пише Daily Express.

Короля сфотографували за кермом позашляховика Audi, а королева помахала присутнім рукою. Монарше подружжя перебувало у чудовому настрої.

Монарше подружжя перебувало в гарному настрої

Приїзд короля до Шотландії став першим візитом до країни відтоді, як у лютому він повідомив про те, що в нього діагностували рак. При цьому монарх промовчав, який саме тип раку виявлено.

На даному етапі він проходить лікування, через що відмовився від значної частини своїх обов'язків і делегував їх іншим старшим членам сім'ї. Однак Його Величність продовжує переглядати документи і щотижня зустрічається з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

З огляду на той момент, що зараз від раку лікується і принцеса Уельська, яка, на відміну від свекра, на публіці не була з січня, щоб розрядити тривогу підданих, Чарльз відвідав недільну службу в Сандрінгемі на Великдень. Це стало його першою появою після звістки про хворобу.

Король і королева на великодній службі в Сандрінгемі Фото: Скрін відео

До Шотландії монарх прилетів у четвер, 11 квітня. Прибувши в аеропорт Абердіна з британських ВПС Нортхолт на північному заході Лондона, Чарльз і Камілла вирушили до Біркенхолла, який був будинком покійної королеви-матері в маєтку Балморал. Пізніше він перейшов у володіння короля. Будинок розташований за 11 кілометрів від замку, і саме тут король і королева провели свій медовий місяць після того, як зв'язали себе узами шлюбу 11 квітня 2005 року.

Раніше лікарі радили Чарльзу утриматися від далеких поїздок, щоб не погіршити здоров'я на вирішальному етапі лікування.

"Хоча ще занадто рано щось підтверджувати — і, звісно, це відносно ранній цикл лікування Його Величності, — пацієнт позитивний, лікарі оптимістичні, а методи лікування неймовірно складні", — кажуть інсайдери.

Однак у короля свої плани. Чарльз вірить в одужання і вже сподівається відвідати цього літа скачки в Аскоті, а також деякі вечірки в саду в Букінгемському палаці, присвячені пам'яті громадських і військових героїв.

Що стосується Кейт Міддлтон, то навіть приблизні терміни її повернення в суспільне життя не називаються.

Раніше Фокус писав, у яких стосунках зараз король Чарльз III і Кейт Міддлтон.