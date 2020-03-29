Минздрав обновил стандарт. Украинцы с легкими симптомами COVID-19 будут лечиться дома
Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания медпомощи зараженным COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает Украинская правда.
По его словам, теперь в стране не будут госпитализировать больных коронавирусом, у которых наблюдаются легкие симптомы.
"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", – заявил Ляшко.
Также он подчеркнул, что некоторым пациентам с COVID-19 будет рекомендован ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных коронавирусом.
"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", – подытожил главный санврач.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Италии разрешили лечить коронавирус лекарствами от малярии и СПИДа. Закупка препаратов будет оплачиваться национальными службами здравоохранения.
- Также президент США Дональд Трамп рекламировал противомалярийный препарат хлорохин, как лекарство от коронавируса. Он может вызывать серьезные побочные эффекты, вплоть до летальных случаев.