Депутат от "Слуги народа" подхватил коронавирус, – замглавы фракции

Нардеп от фракции "Слуги народа" Владимир Ватрас заболел COVID-19.

Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, депутат сейчас находится в Хмельницком, в инфекционной больнице.

На заседании фракции в пятницу он не пришел, а со времени проведения внеочередного заседания 17 марта Ватрас якобы находился дома на самоизоляции.

На завтра, 30 марта, запланировано внеочередное заседание Рады, на котором депутаты должны будут принять законопроекты, направленные на противодействие коронавирусу.

Также ожидается голосование по рынку земли. Могут также утвердить новых членов Кабмина и пороголосовать "антиколомойский закон".

Ранее сообщалось, что перед заседанием депутатам могут раздать защитные маски и перчатки. Думают и по поводу защитных очков.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

А больного коронавирусом депутата Шахова госпитализировали. Депутат прошел рентген и по совету врачей остался в инфекционном отделении Александровской больницы. Говорит – "незначительная пневмония".