Статистика коронавируса в Украине на 30 марта: за сутки 62 новых случая заражения
В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом информирует пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных случаев, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
–️ Винницкая область - 23 случая;
–️ Волынская область - 2 случая;
–️ Днепропетровская область - 8 случаев;
–️ Донецкая область - 6 случаев;
–️ Житомирская область - 5 случаев;
–️ Закарпатская область - 1 случай;
–️ Запорожская область - 11 случаев;
–️ Ивано-Франковская область - 41 случай;
–️ Кировоградская область - 4 случая;
–️ г. Киев - 102 случая;
–️ Киевская область - 49 случаев;
–️ Львовская область - 6 случаев;
–️ Луганская область - 2 случая;
–️ Одесская область - 8 случаев;
–️ Полтавская область - 1 случай;
–️ Ровенская область - 11 случаев;
–️ Сумская область - 9 случаев;
–️ Тернопольская область - 60 случаев;
–️ Харьковская область - 1 случай;
–️ Херсонская область - 1 случай;
–️ Хмельницкая область - 2 случая;
–️ Черновицкая область - 75 случаев;
–️ Черкасская область - 50 случаев;
–️ Черниговская область - 2 случая.
Данные о заболевших с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 29 марта, в Украине лабораторно были подтверждены 418 случаев COVID-19, из которых 9 летальных, а еще 5 пациентов выздоровели.
- По состоянию на утро 30 марта в мире зарегистрировали 722 289 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 тысячи человек умерли, еще 152 тысяч – вылечились.