Статистика коронавируса в Украине на 30 марта: за сутки 62 новых случая заражения

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных случаев, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

–️ Винницкая область - 23 случая;

–️ Волынская область - 2 случая;

–️ Днепропетровская область - 8 случаев;

–️ Донецкая область - 6 случаев;

–️ Житомирская область - 5 случаев;

–️ Закарпатская область - 1 случай;

–️ Запорожская область - 11 случаев;

–️ Ивано-Франковская область - 41 случай;

–️ Кировоградская область - 4 случая;

–️ г. Киев - 102 случая;

–️ Киевская область - 49 случаев;

–️ Львовская область - 6 случаев;

–️ Луганская область - 2 случая;

–️ Одесская область - 8 случаев;

–️ Полтавская область - 1 случай;

–️ Ровенская область - 11 случаев;

–️ Сумская область - 9 случаев;

–️ Тернопольская область - 60 случаев;

–️ Харьковская область - 1 случай;

–️ Херсонская область - 1 случай;

–️ Хмельницкая область - 2 случая;

–️ Черновицкая область - 75 случаев;

–️ Черкасская область - 50 случаев;

–️ Черниговская область - 2 случая.

Данные о заболевших с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 29 марта, в Украине лабораторно были подтверждены 418 случаев COVID-19, из которых 9 летальных, а еще 5 пациентов выздоровели.