Обязанность государства или самоубийство. Эксперты — о последствиях возвращения тысяч украинцев на родину

Сегодня ночью Украины прекратила пассажирское сообщение с внешним миром. Мера решительная, но множество украинцев так и не успели вернуться домой. Президент настроен оптимистично, рассчитывая, что украинцев за границей поддержат дипломаты и местные общины, а в соцсетях бытует мнение, что Украина не готова: ни к массовым возвращения, ни к пандемии

Сегодня в полночь президент Владимир Зеленский закрыл границы Украины. Все, кто не успел вернуться, — будет переживать пандемию коронавируса на чужбине. Под надзором "дипломатических представительств и украинских общин за рубежом", отметил президент.

Также он пообещал, что постепенно в Украину вернутся все, но будет учтена эпидемическая ситуация в месте пребывания желающего, а также – уровень обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к обязательной изоляции.

Впрочем, ситуация с возвращением граждан из регионов, где бушевала или бушует эпидемия, показывает, что до сегодняшнего дня весь процесс эвакуации и возвращения проходил как попало, нарушал права граждан и создавал угрозу общественному здоровью на родине.

Во-первых, когда авиарейсы еще не были отменены, а в китайском Ухане уже распространялся коронавирус, в Украину после отпусков и деловых поездок возвращались граждане, которые, теоретически, могли быть заражены, но симптомы не проявлялись, или проявлялись слабо. Температуру им никто не измерял, ни о какой самоизоляции речь не шла. Впрочем, такая ситуация была по всему миру: прошел Венецианский карнавал, Недели моды, туристы беспрепятственно пересекали границы и возвращались домой. 14 января коронавирус официально вышел за пределы Китая – китайская туристка с коронавирусом была госпитализирована в Таиланде.

Во-вторых, меры контроля пассажиров, возвращающихся из стран Европы, где уже на тот момент был введен карантин, были настолько недостаточными, что после громкого скандала на борту самолета из Милана, власть объявила, что с 17 марта Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение. В турагентствах эту информацию сначала всерьез не восприняли. "Мои туристы только вчера улетели в Доминикану! В Таиланд! Как же они будут возвращаться?", — недоумевал агент одного из крупнейших туроператоров Украины. Но факт остался фактом: украинские туристы оказались в заложниках по всему миру. Некоторые поменяли билеты и успели вернуться до назначенного срока, некоторых вернули туроператоры. С не меньшими, а то и с большими трудностями столкнулись те, кто работал за границей, и теперь остался без средств к существованию.

В-третьих, сам процесс срочного возвращения украинцев повышал вероятность их заражения на борту самолета, летящего много часов из Нью-Йорка, или в огромной очереди на границе. Сколько из возвращающихся украинцев заражены коронавирусом и сколько из них заразились по пути домой, не может сказать никто. Неизвестно и то, насколько посильной окажется помощь тем, кто остался за границей, со стороны диппредставительств и украинских общин.

Юристы, к которым обратился Фокус, считают, что не все зависит от украинской власти. Юрист "Investment Service Ukraine" Сергей Река подчеркивает, что "Основной Закон Украины и другие нормативно-правовые акты не содержат обязанности нашего государства относительно возвращения граждан в случае возникновения ситуаций таких. как пандемия коронавируса. Следует признать, что в сложившейся ситуации не все зависит от украинской стороны. Несмотря на это, Конституцией Украины в любом случае гарантируется содействие заботе и защите своих граждан, находящихся за ее пределами", — говорит юрист.

По словам Реки, заявлять, что Украина бросает своих граждан на произвол судьбы – некорректно.

"С 13 марта, после объявления ограничительных мер в связи с риском распространения коронавируса, в Украину вернулось почти полмиллиона граждан. Наше государство трудно обвинить в том, что она "бросает" своих граждан, как это произошло с гражданами Сербии, когда их страна закрыла границу, оставив на территории Словении около 100 своих граждан, большинство из которых сейчас живут в автомобилях", — рассказывает эксперт.

В то же время эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко рассказал Фокусу, что власть нарушает Конституцию, оставляя граждан Украины в очаге распространения коронавируса.

"Согласно 33 статье Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в Украину. Поэтому закрытие границ незаконно. Понятное дело, что в связи с "импортом" коронавируса оно может осложнено – человека могут отправить на карантин. Но нельзя не разрешать возвращаться своим гражданам. Поэтому нужно искать баланс между двумя решениями", — говорит эксперт.

Тем более, что из-за закрытых границ многие украинцы не смогут воспользоваться для возвращения автотранспортом или совершить пеший переход границы.

"Исходя из Конституции – жизнь человека и его здоровье является наивысшей социальной ценностью. И государства помогает насколько может. Понятно, что послать самолет за украинцами в Европу намного легче, чем в Америку или Азию", — рассказывает Бондаренко.

При этом, несмотря на широко распространенное мнение, что на родине украинцам находиться опаснее, эксперты полагают, что это не так.

"У нас медицина не такая, как в Европе, но там они вообще могли остаться на улице, потому что другие государства не обязаны о них заботиться", — рассказывает Фокусу Константин Надутый, председатель правления всеукраинского врачебного общества.

По мнению Надутого, европейские страны должны были выбрать другую стратегию и защитить трудовых мигрантов.

"Еще вчера они были ценными работниками, а сегодня они там уже не нужны. Я не думаю, что наши соотечественники возвращаются из-за того, что им там хорошо живется", — подчеркивает эксперт, добавляя, что других вариантов, кроме эвакуации, не было.

Медики называют неадекватными организацию эвакуации и предпринятые меры по предотвращению эпидемии.

По мнению Надутого, Украину в ближайшее время ждет всплеск заболеваний.

"Это случится по двум причинам: из-за продолжительного инкубационного периода и наличия бессимптомных случаев, когда человек становится переносчиком", — объясняет эксперт, добавляя, что властям необходимо было реагировать еще во время эпидемии в Китае.

Соглашается с ним и терапевт клиники "Семейная амбулатория" Руслан Добровольский, по мнению которого лишь во время эвакуации из Уханя власть предприняла правильные действия.

"Сейчас их привезят, измеряют давление, температуру и отправляют домой. Но никто не контролирует, будут ли они сидеть дома или нет. Возвращение самих украинцев не нивелирует смысл карантина, но должна быть правильно выбрана процедура", — рассуждает Руслан Добровольский, добавляя, что государство не позаботилось о социальной защите тех, кто возвращается из-за потери доходов за границей.

В свою очередь, политолог Андрей Золотарев считает, что у власти не было других вариантов, кроме как вернуть граждан домой. Хоть он и согласен с медиком, что самоизоляция никак не отслеживается, а эпидемия коронавируса в Украине, скорее всего, неизбежна.

"Шаг с эвакуацией не рассматривался как правильный или неправильный. Это обязанность, и так поступили большинство стран. Другой вопрос в том, что не были обеспечены мероприятия, которые бы позволили отследить соблюдение режима самоизоляции. И то, что сейчас предпринимается – это все вдогонку. Эти действия не внушают доверия, они только обеспечивают вспышку", – говорит эксперт.

По словам политолога, народ понимает, что чем больше украинцев вернется из-за границы – тем больше будет в стране заболевших.

"Половина заболевших на коронавирус в Киеве живет в Конча-Заспе, недавно прилетели из заграницы. Украинцы понимают, что "заробитчане", которые вернулись, обеспечат экспонентный рост заболеваний. В одной Черновицкой области из 150 вернувшихся людей из Италии – 11 с коронавирусом", — говорит Андрей Золотарев.

Эксперт считает, что лечение для Украины может оказаться страшнее самой болезни.

"Сейчас экономика Украины поставлена на стоп-кран. Мы лишились главной подпорки – денег "заробитчан". Это около 9 миллиардов долларов – больше, чем средства западных инвесторов. Плюс сопутствующие факторы. В совокупности складывается идеальная ситуация для экономического шторма в стране", – говорит политолог.

По словам Золотарева, если властью не будут предприняты определенные действия, то Украина может повторить аргентинский сценарий в 2001 году.

"Тогда страна была повергнута в анархию. И велика вероятность, что такое же может случится и с нами, если не получится реструктурировать долги и взять новый займ от МВФ. Поэтому можно понять власть, которая пытается принять "антиколомойский" закон", — рассказал политолог.

Поспособствуют ли действия властей, возвращающих своих граждан на родину, росту электоральных симпатий, вопрос спорный. Ведь часть украинцев разделяет мнение, что Украина не готова к вспышке коронавируса и в медицинском, и социальном аспекте.

Политолог и глава аналитического центра "Институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что на этот вопрос "нельзя дать однозначный ответ".

"Если вы наблюдали за социальными сетями, то можете понять, что есть две точки зрения. Одни говорят, что этого делать не надо, и люди сами виноваты, что там остались. Другая часть считает, что эвакуация необходима. Моя личная позиция – возвращать украинцев необходимо", – говорит Менендес.

При этом политолог также считает, что власть неэффективно организовывает эвакуацию.

"Об этом говорит первый самолет с Китая, который привел к Новым Санжарам. Сейчас это также выглядит слабо с точки государственного менеджмента. Мы не способны решать проблемы быстро. Сейчас как государство мы не готовы к пандемии и остается лишь надеяться, что нас "пронесет", — рассуждает эксперт.

Несмотря на то, что карантин несет за собой большой экономический ущерб, Менендес считает, что такие меры предосторожности необходимы.

"Есть убедительные аргументы, которые говорят о том, что карантин нужен. Но государство должно использовать этот период для параллельного улучшения медицины. Также должна быть выработана экономическая стратегия. Потому что если государство не предпримет определенные меры, то карантин ничем не поможет. Уже через несколько недель мы столкнемся с недовольством граждан, потому что людям будет не на что жить", — говорит политолог.

Менендес сравнивает готовность Украины к пандемии и экономическому кризису.

"Если сравнивать с западом, то у нас абсолютно ничего не предпринято. Мы радуемся тому, что МВФ повысил нам сумму возможного кредита и что удастся еще какое-то время продержаться. А это признаки нездорового государства", —говорит политолог.