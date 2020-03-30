ВСУ тренируются разворачивать мобильные госпитали для больных коронавирусом

ВСУ в лечебных учреждениях проводят тренировки по разворачиванию военных мобильных госпиталей, адаптированных для приема больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации Богдан.

Отмечается, что в тренировках принимают участие врачебный и средний медсостав, военные инфекционисты, экипажи медицинской эвакуации на автомобилях Богдан-2251, военнослужащие региональных санитарно-эпидемиологических отрядов, военной службы правопорядка и подразделений РХБ защиты.

В частности, во время такой тренировки были развернуты медицинские отделения и посты с необходимым функциональным назначением.

Также была проведена имитация массового поступления "больных" санитарным автотранспортом, что позволило военным медикам усовершенствовать навыки по организации приема, сортировки и проведения лечебно-диагностических мероприятий инфекционным больным.

Как ранее сообщал Фокус: