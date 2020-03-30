"Подумайте наконец головой". Кличко разозлился на киевлян из-за поездок "на шашлыки"

Мэр Киева Виталий Кличко разозлился на жителей города за игнорирование просьб о самоизоляции из-за коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге.

"Кто-то думает, что угроза касается кого-то другого, но не его. Думать так – мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, кому еще не дошло. Я не прошу и не рекомендую – подумайте наконец головой. Когда вас призывают ограничивать контакты, остаться дома для вашей безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами из условно закрытого воздушного пространства, вы смеетесь и не верите, что почему-то пронесет. Нет! А потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами заболевших людей", – заявил Кличко.

Он говорит, что в Европе приходится решать, кого спасать и добавил, что гробы вывозят сотнями, а умерших кремируют без прощаний.

"Если продолжатся эти "шатания и тусовки", эти поездки толпами на природу, нас всех будет ждать большая катастрофа", – заявил мэр.

Уже 102 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

По районам столицы: Голосеевский район – 14 человек, Дарницкий – 13, Деснянский – 4, Днепровский – 2, Оболонский – 6, Печерский – 27, Подольский – 5, Святошинский – 8, Соломенский – 16, Шевченковский – 7.

Отметим, в Киеве будут штрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, в частности за "отдых с шашлыками", сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44−3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф – от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум – 17 гривен).

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