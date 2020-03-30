АМКУ открыл дело против 18 аптек и их поставщиков за подорожание масок

Киевское областное теротделение Антимонопольного комитета открыло дело по факту подорожания медицинских масок.

Об этом в Facebook сообщил глава областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Производство открыто как в отношении производителей и поставщиков, так и в отношении аптек.

По словам Хмельницкого, спрос на маски был еще до объявления карантина, а после его введения маски либо совсем исчезли с полок аптек, либо они подорожали более чем в 10 раз.

Сейчас цены на маски начинаются с 24-30 грн за штуку, уточнил он.

"Такой скачок цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий... Список компаний, против которых открыто дело, может изменяться или дополняться", - отметили в АМКУ.

Сейчас в производстве фигурируют "Аптека низких цен", "Аптека низких цен плюс", "Столичный медицинский альянс", "Виталюкс", "Аптекарь", "Сириус-95", "Гелиантус", "Аптечное объединение "Биокон" , КП "Фармация", "Аптека низких цен К", "Аптека №1 Трансфарм", "Благодия", "Лекфарм", "Аптека АНЦ", "Аптека НЦ", "Рецепты жизни", "Цитрус-фарм", "Альго-Фарм".

Среди поставщиков – "Фирма "Технокомплекс", "Калина медицинская производственная компания", "Стиролоптфармторг", "Кампус котон клаб", "Вик-А", "Оптима-Фарм".

Если АМКУ все же найдет нарушения, на фигурантов могут наложить штрафы в размере до 10% от всего дохода компании за предыдущий год.

Как ранее сообщал Фокус:

29 марта замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Украину прибыл второй самолет из Китая с масками, защитными костюмами и прочим.

Так, в страну доставили 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и других средств защиты.