В Черновцах скончался еще один больной коронавирусом, – мэр

В Черновцах из-за коронавирусной болезни скончался пожилой местный житель. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

"В результате заражения коронавирусом в больнице скончался черновчанин пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Мэр Черновцов в очередной раз обратился ко всем жителям города с просьбой не выходить без надобности на улицу и оставаться дома.

"То, что вы чувствуете себя здоровым, ничего не значит... Вы не знаете, что вы принесете родителям с улицы... Похоронят без вашего присутствия, потому что, наверное, в это время будете в обсервации или, не дай Бог, больнице...", – сказал Каспрук.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине было 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных случаев, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

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