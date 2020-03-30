Из Южной Кореи в Украину поступили 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса

Киевская таможня оформила 100 тыс. высокоточных лабораторных ПЦР тест-систем для диагностирования COVID-19, которые поступили в Украину из Южной Кореи.

Оформление тестов проведено с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС.

Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины, сообщили в Офисе президента.

Тесты произведены компанией SolGent. Набор тест-системы содержит все необходимые компоненты, поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

Тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине было 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных случаев, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Как ранее сообщал Фокус: