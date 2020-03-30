Турборежим против коронавируса. Рада за 10 минут приняла пять законов

Нардепы борются с вирусом

Верховная Рада проголосовала за ряд законов, направленных на борьбу с коронавирусом.

В повестку дня были включены проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19) №3268. 312 голосами "за" законопроект принят за основу и в целом.

Нардепы проголосовали за проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни №3275. 312 голосами "за" законопроект принят в целом.

Документом до 30 июня продлевается мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.

В то же время арендаторы, которые не могут пользоваться недвижимостью или иным имуществом из-за карантина, освобождаются от уплаты арендной платы.

Также законопроект предусматривает увеличение лимитов для ФЛП-"упрощенцев". Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп "упрощенцев" составят 2 млн, 5 млн и 7 млн ​​грн соответственно.

Кроме этого, проект предусмотрит ряд мер для медицины. В частности, для бесперебойных поставок необходимых медикаментов освобождается от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом.

Для производителей дезинфекторов временно убирается обязанность регистрации продукции в Минздраве, чтобы все желающие быстро могли начать их производство.

Такдже карантин добавили в перечень основания для получения пособия по частичной безработице.

Также предлагают временно освободить от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты, а также запретить банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

Также планируется обеспечить автоматическое продление социальных выплат на период карантина - в это время не надо будет идти в специализированные органы или проходить комиссии для продления срока выплат.

За проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения №3271. 274 голосами "за" законопроект принят в первом чтении.

Нардепы поддержали законопроект №3276 об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на период карантина. 320 голосами законопроект принят за основу.

Законопроект №3277 об онлайн-заседаниях комитетов Верховной Рады на период карантина 320 голосами принят за основу и 319 голосами в целом.

Народные депутаты 320 голосами "за" приняли проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине" №3278.

Как ранее сообщал Фокус:

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Суть предложенных изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.

Принятие этого законопроекта вместе с земельной реформой - главные требования МФВ для предоставления Украине кредита на 8 млрд долларов.