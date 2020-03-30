В центре Киева прорвало теплосеть: дороги залило кипятком

В Подольском районе столицы в понедельник, 30 марта, прорвало трубопровод, в результате чего дороги затопило горячей водой. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Щекавицкая и Межигорская.

"Сауну заказывали? Перекресток Щекавицкой и Межигорской", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, дороги, ведущие от кинотеатра Жовтень до улицы Константиновской, затопило кипятком. В некоторых домах из-за этого отключили отопление и горячую воду.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что прорыв должны ликвидировать во вторник, 31 марта.

Как ранее писал Фокус:

3 марта, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы. И из-за этого на мосту образовался мощный водопад из кипятка.