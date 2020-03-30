Умерли 13 человек и 548 инфицированных. Статистика коронавируса в Украине на вечер 30 марта

По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине было 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в стране зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19.

Восемь человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Сутки назад, вечером 29 марта, было 475 инфицированных и 10 летальных случаев, шестеро пациентов выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: