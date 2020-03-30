Умерли 13 человек и 548 инфицированных. Статистика коронавируса в Украине на вечер 30 марта
2020-03-30 22:43:00
За сутки инфицированных стало больше на 73 человека
По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине было 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего в стране зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19.
Восемь человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Сутки назад, вечером 29 марта, было 475 инфицированных и 10 летальных случаев, шестеро пациентов выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- По всей Украине, на территории больниц первой волны госпитализации появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки зараженных коронавирусом.
- Офис генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налогов при продаже медицинских масок (респираторов) за границу.
- Киевское областное теротделение Антимонопольного комитета открыло дело по факту подорожания медицинских масок. Производство открыто как в отношении производителей и поставщиков, так и в отношении аптек.
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