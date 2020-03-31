Статистика коронавируса в Украине на утро 31 марта: за сутки – 69 новых случаев

В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы", – говорится в сообщении.

За сутки зафиксированы 69 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область – 36 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 9 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 13 случаев;

Ивано-Франковская область – 45 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

г. Киев – 107 случаев;

Киевская область – 52 случая;

Львовская область – 6 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Одесская область – 11 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 13 случаев;

Сумская область – 10 случаев;

Тернопольская область – 78 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черновицкая область – 90 случаев;

Черкасская область – 50 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине было 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных случаев, 6 пациентов выздоровели.

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине было зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране было зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19.