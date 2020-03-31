Марсианские ландшафты: Как на Николаевщине фирма нардепа Негулевского ремонтирует дороги

В Николаевской области дороги, которые ремонтирует компания "София Гранит", конечным бенефициаром которой является депутат мажоритарщик от "Слуги народа" Игорь Негулевский, похожи на "марсианский ландшафт". Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на данные расследования программы "Watchdogs" на Прямом канале.

Особенно впечатляют кадры, где журналист стоит в яме буквально по колено.

"Происхождение ландшафта дорог Николаевской области – плод усилий местного "Укравтодора" и подрядчиков а-ля компания "слуги народа" Негулевского "София Гранит", - говорится в публикации.

Несмотря на это, после избрания Игоря Негулевского в парламент, компания "София Гранит" вдруг стала одним из фаворитов-подрядчиков строительства дорог на Николаевщине. Управление инфраструктуры Николаевской ОГА отдало этой фирме сразу 7 тендеров общей суммой почти 20 миллионов гривен на эксплуатационное содержание дорог.

До сентября 2019 года компания занималась разве что поставками щебня и ямочным ремонтом. А с сентября и до сегодняшнего дня получает тендеров на сумму более 25 миллионов гривен. При этом растут не только суммы, но и уровень заказов – теперь услугами "София Гранит" пользуются не только сельские советы, но и областные.