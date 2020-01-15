Всего в этом году намерены отремонтировать 4 000 километров дорог

Список автомобильных дорог государственного значения, которые будут восстановлены в текущем году, 15 января был утвержден правительством.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что всего в этом году намерены отремонтировать 4 000 километров дорог. Из Дорожного фонда на финансирование этих работ выделяется 31,5 млрд грн.

"Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов.... Наша цель – отремонтировать 4000 километров дорог в 2020 году", – сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, будут восстанавливаться также дороги местного и территориального значения.

В частности, восстановят дороги:

- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка "Каменка (через Винницу),

- Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка,

- Строительство южного обхода города Днепр,

- Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск),

- Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье,

- Н-14 Александровка - Кропивницький - Николаев,

- Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог),

- Н-03 Житомир - Черновцы.

Как ранее сообщал Фокус:

Через 3-5 лет в Украине будут построены качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, но необходимо поменять кадры в соответствующих учреждениях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также в планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.

В декабре 2019 года украинское правительство и Министерство финансов решили увеличить на 20 миллиардов гривен бюджет ремонта и строительства дорог.