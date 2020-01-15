В Кабмине назвали дороги, которые будут ремонтировать в 2020 году
2020-01-15 14:31:54
Всего в этом году намерены отремонтировать 4 000 километров дорог
Список автомобильных дорог государственного значения, которые будут восстановлены в текущем году, 15 января был утвержден правительством.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что всего в этом году намерены отремонтировать 4 000 километров дорог. Из Дорожного фонда на финансирование этих работ выделяется 31,5 млрд грн.
"Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов.... Наша цель – отремонтировать 4000 километров дорог в 2020 году", – сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, будут восстанавливаться также дороги местного и территориального значения.
В частности, восстановят дороги:
- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка "Каменка (через Винницу),
- Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка,
- Строительство южного обхода города Днепр,
- Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск),
- Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье,
- Н-14 Александровка - Кропивницький - Николаев,
- Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог),
- Н-03 Житомир - Черновцы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Через 3-5 лет в Украине будут построены качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, но необходимо поменять кадры в соответствующих учреждениях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
- Также в планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.
- В декабре 2019 года украинское правительство и Министерство финансов решили увеличить на 20 миллиардов гривен бюджет ремонта и строительства дорог.