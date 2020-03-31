Новый глава МОЗ о коронавирусе в Украине: Никого не хочу обвинять, но время мы потеряли
Украина растеряла время во время подготовки в приходу коронавируса.
Об этом заявил новый глава Минздрава Максим Степанов. Его цитирует пресс-служба МОЗ.
"Не хочу никого ни в чем обвинять, но есть некая потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем позволить себе терять время", – заявил Степанов.
Поэтому министр предлагает наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах.
Еще один приоритет – медреформа.
"Я считаю, что мы вполне можем провести изменения таким образом, чтобы реформой были довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", – добавил Степанов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министра здравоохранения Илью Емца и только со второй попытки смогла назначить на его должность Максима Степанова.
- Емец после своей отставки заявил, что в его увольнении виновата бывшая глава МОЗ Ульяна Супрун.