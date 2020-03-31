Новый глава МОЗ о коронавирусе в Украине: Никого не хочу обвинять, но время мы потеряли

"Больше не можем позволить себе такого. Нужно наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах", – говорит Степанов

Украина растеряла время во время подготовки в приходу коронавируса.

Об этом заявил новый глава Минздрава Максим Степанов. Его цитирует пресс-служба МОЗ.

"Не хочу никого ни в чем обвинять, но есть некая потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем позволить себе терять время", – заявил Степанов.

Поэтому министр предлагает наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах.

Еще один приоритет – медреформа.

"Я считаю, что мы вполне можем провести изменения таким образом, чтобы реформой были довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", – добавил Степанов.

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