Екатерину Полтавскую оскорбила работница МОН: теперь жена Остапчука требует ее уволить

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Третья жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская требует уволить коммуникационщицу Министерства образования и науки (МОН) Марию Симак, которая в личных сообщениях оскорбила блогера. Екатерина Полтавская опубликовала в Х скриншоты переписки с женщиной и публично призвала блогеров показывать тех людей, которые "много себе позволяют".

В частности, Екатерина Полтавская получила личное сообщение в сети Инстаграм от Марии Симак, в котором она написала: "Все ждут, когда ты родишь и тебя бросят". Данное сообщение оскорбило и возмутило Екатерину Полтавскую, поэтому она решила придать огласке это дело.

После того, как Екатерина Полтавская публично показала сообщение Марии и написала ей в личные и объяснила, что это сообщение отправила не она, а ее бывший парень, который работает в ИТ, и таким образом решил подставить ее. Кроме этого, Мария извинилась за инцидент, который произошел. Конечно Екатерина не поверила в слова женщины и решила обратиться к руководству учреждения в котором она работает.

Екатерина Полтавская о скандале с работницей МОН Екатерина Полтавская о скандале с работницей МОН Екатерина Полтавская о скандале с работницей МОН

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Как оказалось, Мария Симак занимает должность работника отдела коммуникаций в Министерстве образования и науки Украины. Именно туда Екатерина Полтавская направила письмо, в котором обратилась с просьбой уволить Марию Симак. Жена Остапчука считает, что женщину должны уволить из-за публичной травли, если этого не сделают, значит они поддерживают ее действия.

В МОН ответили Екатерине Полтавской, что проведут расследование и установят, имеет ли женщина какую-то причастность к сообщениям. Зато Полтавская отметила, что также планирует обратиться в полицию, чтобы выяснить, действительно ли бойфренд работницы МОН имеет к этому какое-то отношение.

Кроме этого, Екатерина Полтавская отметила, что считает справедливым такое наказание, ведь люди должны нести ответственность за буллинг других.

Напомним, ранее мы писали, что избранница Владимира Остапчука раскритиковала Машу Ефросинину и публично посмеялась над ней .

Кроме этого, Фокус писал, бывшая жена Владимира Остапчука рассказала подробности их развода.