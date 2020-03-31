Глава Полтавской ОГА: Полтавчанам стоит думать не об огородах, а об отсутствии крематория

Несмотря на высокий спрос на семена для будущего урожая, все магазины с посевным материалом будут закрыты до конца карантина. Об этом сказал 31 марта председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов. Также местными властями запрещена стихийная торговля цветами и семенами, сообщило местное издание "Змiст".

По словам губернатора, желание людей посадить огороды понятно, но опасность распространения коронавируса сильнее. "Сейчас посевные лавки должны быть закрыты, потому что это жизнь людей. Мы должны удержать эту первую волну. Очень хорошо, когда полтавчане ставят вопрос о том, что им посадить на огороде. Но я знаю еще один вопрос – у нас нет крематория. Для меня это вопрос. Потому что мы готовимся к худшему сценарию. В Черновицкой области населенные пункты закрывают, а мы размышляем над тем, что нам посадить на огороде", – сказал он.

Синегубов утверждает, что сейчас все крупные аграрные предприятия обеспечены всем необходимым: посевным материалом, смазочными и горючими материалами. Соблюдая условия карантина они могут проводить посевные работы.

В ОГА заверяют, что следят за динамикой заболевания, и как только будет понятно, что опасность отступает, карантин могут ослаблять. Кабмин уже разрешил возобновить работу магазинов по продаже семян, но окончательное решение за местной властью.

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