60% украинцев уже понесли финансовые потери из-за эпидемии коронавируса, – исследование

Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме

38% взрослых украинцев отметили уменьшение дохода семьи из-за эпидемии, 16% – полную потерю дохода, 14% – потерю работы, 10% – финансовые убытки (например, из-за сдачи билетов). Всего 60% назвали по меньшей мере один вид финансовых потерь.

Таковы результаты исследования, проведенного компанией "Инфо Сапиенс".

Около половины респондентов, которые до карантина посещали место работы или учебы, прекратили это делать, из них четверть продолжили работать или учиться удаленно.

Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме.

Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания.

Кабмин анализирует возможные варианты ослабления карантина для запуска экономики, но это зависит от скорости распространения коронавируса на территории страны. "Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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