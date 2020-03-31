Украинцы на карантине не могут полгода "сидеть дома и смотреть телевизор", – Шмыгаль

Премьер заверил, что власть материально поддержит украинцев, которые остались без дохода

Кабмин анализирует возможные варианты ослабления карантина для запуска экономики, но это зависит от скорости распространения коронавируса на территории страны.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, власти понимают, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин из-за коронавируса, вероятно, будет существенно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор", – сказал Шмыгаль.

Премьер также заверил, что власть материально поддержит украинцев, которые остались без дохода:

"Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается", – сказал он.

По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т. д.).

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

Количество безработных в Украине во время карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.