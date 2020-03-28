Во время карантина уровень преступности снизился на треть, – Аваков

По словам министра, самое большое преступление в последнее время – это нарушение карантина

Уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, МВД очень активно пытается реагировать на различные фейки.

"Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отправляли смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системны", – сказал Аваков.

Он добавил, что самое большое преступление в последнее время – это нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружение. Пока нам не нужно вводить чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным", – добавил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Авакав говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.

О том, что в Киеве снижается уровень преступности, говорил летом 2019 года начальник полиции Киева Андрей Крищенко.