645 инфицированных и 17 умерших. Статистика коронавируса в Украине на вечер 31 марта

По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса. 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Сутки назад, вечером 30 марта, было 548 инфицированных и 13 летальных случаев, восемь человек выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: