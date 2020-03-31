645 инфицированных и 17 умерших. Статистика коронавируса в Украине на вечер 31 марта
2020-03-31 22:48:00
За сутки инфицированных стало больше на 97 человек
По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса. 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Сутки назад, вечером 30 марта, было 548 инфицированных и 13 летальных случаев, восемь человек выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мэр города Монастыриска, что на Тернопольщине, Андрей Старух заболел коронавирусом.
- В Черновицкой области умерли двое пациентов с коронавирусом.
- Глава Полтавской ОГА заявил, что полтавчанам стоит думать не об огородах, а об отсутствии крематория.
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