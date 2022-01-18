В Украине в прошлом году увеличилась смертность населения: данные Госстата

Смертность населения Украины в ноябре прошлого года выросла почти на 40%. Всего с января по ноябрь 2021 года умерло около 650 тысяч человек.

В Украине увеличился уровень смертности населения (по всем причинам). В ноябре прошлого года показатель вырос на 40%, сказано в отчете Государственной службы статистики Украины за январь-ноябрь 2021 года.

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Население Украины за указанный период сократилось на 380 248 человек, всего умерло 649 999 человек, из них 1793 детей до одного года. Такой показатель на 100 827 смертей (18,4%) превышает количество умерших за аналогичный период прошлого года.

[ + – ] Рождаемость в 2021 году в Украине снизилась Фото: ukrstat.gov.ua

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 39 живорожденных", – уточняется в отчете.

С начала 2021 года в Украине родились 250 876 человек, а в 2020-м – 268 899.

Уровень миграционного прироста населения составил 18 875 человек, а за период январь-ноябрь 2020 года – 7 783.

[ + – ] В ООН считают, что в 2050 году население страны составит 35 млн. человек Фото: ukrstat.gov.ua

Численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2021 года составляла более 41,2 млн человек.

Напомним, что ООН в ноябре прошлого года оценивало уровень смертности в Украине как один из самых высоких в мире. По прогнозам специалистов, в 2050 году население страны составит 35 млн. человек.

Ученые Института демографии Украины и социальных исследований давали похожие прогнозы – к концу 21-го века население Украины сократится до 22,4 млн.

В Госстате ранее назвали основные причины повышенной смертности населения Украины в 2021 году. В основном люди умирали из-за болезни системы кровообращения, сердца и рака. Около 21 тыс. украинцев умерли из-за "внешних" причин.