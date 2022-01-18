В Україні минулого року збільшилася смертність населення: дані Держстату

Смертність населення України у листопаді минулого року зросла майже на 40%. Загалом із січня по листопад 2021 року померло близько 650 тисяч людей.

В Україні збільшився рівень смертності населення (з усіх причин). У листопаді минулого року показник зріс на 40%, йдеться у звіті Державної служби статистики України за січень-листопад 2021 року.

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Населення України за цей період скоротилося на 380 248 осіб, всього померло 649 999 осіб, з них 1793 дітей до одного року. Такий показник на 100 827 смертей (18,4%) перевищує кількість померлих за аналогічний період минулого року.

[ + – ] Народжуваність 2021 року в Україні знизилася Фото: ukrstat.gov.ua

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих — 39 живонароджених", — уточнюється у звіті.

З початку 2021 року в Україні народилося 250 876 осіб, а 2020-го — 268 899.

Рівень міграційного приросту населення становив 18 875 осіб, а за період січень-листопад 2020 року — 7783.

[ + – ] В ООН вважають, що у 2050 році населення країни становитиме 35 млн. осіб Фото: ukrstat.gov.ua

Чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2021 року становила понад 41,2 млн. осіб.

Нагадаємо, що ООН у листопаді минулого року оцінювала рівень смертності в Україні як один із найвищих у світі. За прогнозами фахівців, 2050 року населення країни складе 35 млн. осіб.

Вчені Інституту демографії України та соціальних досліджень давали схожі прогнози — до кінця 21 століття населення України скоротиться до 22,4 млн.

У Держстаті раніше назвали основні причини підвищеної смертності населення України у 2021 році. Здебільшого люди помирали через хворобу системи кровообігу, серця та раку. Близько 21 тис. українців померли через "зовнішні" причини.