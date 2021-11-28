До 2050 року населення України зменшиться до 35 млн, — ООН

Наразі населення України одне з тих, які найшвидше старіють на всьому європейському континенті.

ООН оцінює поточні темпи скорочення населення України як одні з найвищих у світі. Очікується, що до 2050 року у країні залишиться лише 35 млн. мешканців. Про це повідомляється в аналітичній довідці ООН.

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Наголошується, що без комплексної стратегії Україна не стане демографічно стійкою країною.

Основні причини скорочення населення України:

низький рівень народжуваності

висока смертність

зовнішня міграція

За оцінками ООН, до 2050 року в Україні проживатиме не більше 35 млн. осіб. До того ж, зараз населення України одне з тих, що швидко старіють на всьому європейському континенті. Більш ніж одна п'ята населення України старше 60 років. Звідси, зазначають автори дослідження, додаткові витрати на охорону здоров'я та пенсійний фонд, що відбивається на держбюджеті.

Разом з тим, співробітники організації зазначають, що проблема не в скороченні населення як такому: на перший план виходять рівень і якість життя. Керівництву країни експерти з ООН радять ефективніше використовувати людський капітал та працювати у напрямку соцзахисту громадян — за допомогою політично та фінансово стабільної системи.

Яке населення України зараз?

За інформацією держслужби статистики, за перші вісім місяців 2021 року в Україні стало на 245,9 тис. мешканців менше. Загальне населення України станом на вересень 2021 року становило понад 41,3 млн. осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що Держстат назвав основні причини смерті населення України у 2021-му. Згадувалося про проблеми із системою кровообігу, захворювання серця, а також рак. Ще майже 21 тис. українців померли внаслідок так званих "зовнішніх" причин.

Держслужба статистики України повідомила дані про кількість померлих за перші три квартали року. Загалом померли 487 855 осіб.