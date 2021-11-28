К 2050 году население Украины уменьшится до 35 млн, — ООН

Сейчас население Украины одно из самых быстро стареющих на всем европейском континенте.

ООН оценивает текущие темпы сокращения населения Украины как одни из самых высоких в мире. Ожидается, что к 2050 году в стране останется только 35 млн. жителей. Об этом сообщается в аналитической справке ООН.

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Отмечается, что без комплексной стратегии Украина не станет демографически устойчивой страной.

Основные причины сокращения населения Украины:

низкий уровень рождаемости

высокая смертность

внешняя миграция

По оценкам ООН, к 2050 году в Украине будет проживать не более 35 млн. человек. К тому же, сейчас население Украины одно из самых быстро стареющих на всем европейском континенте. Более одной пятой жителей старше 60 лет. Отсюда, отмечают авторы исследования, и дополнительные расходы на здравоохранение и пенсионный фонд, что отражается на госбюджете.

Вместе с тем, сотрудники организации отмечают, что проблема не в сокращении населения как таковом: на первый план выходят уровень и качество жизни. Руководству страны эксперты из ООН советуют эффективнее использовать человеческий капитал и работать в направлении соцзащиты граждан — посредством политически и финансово стабильной системы.

Какое население Украины сейчас?

По информации госслужбы статистики, за первые восемь месяцев 2021 года в Украине стало на 245,9 тыс. жителей меньше. Общее население Украины по состоянию на сентябрь 2021 года составляло свыше 41,3 млн человек.

Ранее Фокус сообщал, что Госстат назвал основные причины смерти населения Украины в 2021-м. Упоминалось о проблемах с системой кровообращения, заболевания сердца, а также раке. Еще почти 21 тыс. украинцев умерла в результате так называемых "внешних" причин.

Госслужба статистики Украины сообщила данные о количестве умерших за первые три квартала года. В общей сложности, умерли 487 855 человек.