Оптимистичный прогноз Авакова по карантину: закончится 15 мая, если не "шашлычить в парках"

Карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.

Об этом у себя в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

По словам министра, когда точно закончится карантин, не знает никто, "а кто говорит, что знает – тот врет".

"Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", – пишет Аваков.

Министр отмечает, что пока к нормальной жизни вернулся только Китай, а страны вокруг Украины каждый день ужесточают меры ограничений.

"Польша с 1 апреля вводит более жесткий карантин, в Ницце – комендантский час. Запрещено выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, Москве и Нью-Йорке", – напоминает он.

"Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это предположения оптимиста", – добавил Аваков.

В то же время, по словам министра, нужно соблюдать некоторые правила – тогда можно будет сбить пик вируса.

"Сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии. Если не будем массово обниматься и шашлычить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь. Все в наших руках и руках Бога, конечно", – написал Аваков.

Напоследок глава МВД добавил, что у властей Украины уже есть пакет помощи реальному сектору экономики, который реализуют и во время, и после карантина.

"Есть еще дополнительные меры, чтобы разогнать экономику после вынужденного простоя. Мы не можем себе позволить не работать 6 месяцев", – пишет он.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Аваков говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.

Арсен Аваков также заявил, что уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.