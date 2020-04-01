Оптимистичный прогноз Авакова по карантину: закончится 15 мая, если не "шашлычить в парках"
2020-04-01 09:48:14
После карантина власти готовы разгонять экономику – уже есть пакет помощи реальному сектору
Карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
Об этом у себя в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.
По словам министра, когда точно закончится карантин, не знает никто, "а кто говорит, что знает – тот врет".
"Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", – пишет Аваков.
Министр отмечает, что пока к нормальной жизни вернулся только Китай, а страны вокруг Украины каждый день ужесточают меры ограничений.
"Польша с 1 апреля вводит более жесткий карантин, в Ницце – комендантский час. Запрещено выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, Москве и Нью-Йорке", – напоминает он.
"Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это предположения оптимиста", – добавил Аваков.
В то же время, по словам министра, нужно соблюдать некоторые правила – тогда можно будет сбить пик вируса.
"Сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии. Если не будем массово обниматься и шашлычить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь. Все в наших руках и руках Бога, конечно", – написал Аваков.
Напоследок глава МВД добавил, что у властей Украины уже есть пакет помощи реальному сектору экономики, который реализуют и во время, и после карантина.
"Есть еще дополнительные меры, чтобы разогнать экономику после вынужденного простоя. Мы не можем себе позволить не работать 6 месяцев", – пишет он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно Аваков говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.
- Арсен Аваков также заявил, что уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.
- Количество безработных в Украине во время карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.