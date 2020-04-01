В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у умершей роженицы

В Ивано-Франковской области лабораторно подтвердили коронавирус у 37-летней роженицы, которая скончалась в роддоме 30 марта. Инфицирована ли ее новорожденная дочка – покажут результаты теста.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, пишет Укринформ.

"Мы получили положительный результат на COVID-19 у 37-летней роженицы, умершей 30 марта в областном роддоме. Вчера взяли мазок для исследования коронавирусной инфекции у ее новорожденного ребенка. Результаты ожидаем", – сообщил Чемный.

По его словам, врачей, больных коронавирусом, в областном родильном центре сейчас нет. Однако в городском родильном доме есть два врача, у которых подтвердили коронавирус.

"К тому времени, когда роженица еще не призналась в том, что недавно вернулась из Польши, она лежала в палате с четырьмя женщинами... В настоящее время все они изолированы, каждая – в отдельной палате, все прошли экспресс-тесты на COVID-19 и они отрицательные. Палата, где они были вместе, продезинфицирована, все женщины чувствуют себя хорошо", – отметил Чемный.

Известно, что роженица из Болехова. Ее госпитализировали в областной родильный дом 10 марта с хронической гипертонией и проблемами ожирения. Из-за высокого давления женщина была в реанимации. Ни кашля, ни температуры, ни других признаков ОРВИ не было. Ситуация резко изменилась 29 марта. Температура поднялась до 39 градусов, появились проблемы с дыханием. Тогда роженица призналась, что приехала из Польши. Женщину сразу изолировали в отдельное помещение.

Сестра умершей утверждает, что ее родственница вернулась в Украину из Польши еще 20 ноября 2019 года. И она не понимает, почему смерть сестры могут связывать с этой поездкой, пишет местное издание Курс.

"Сестра уехала в роддом 10 марта, из-за высокого давления и ожирения ее взяли на хранение. Все было хорошо. Затем с ее палаты забрали двух беременных женщин с температурой, начали все дезинфицировать. 29 числа ей стало хуже, но врачи не говорили, что с ней. Родила ребенка. С начала госпитализации ни я, ни мама ее не видели - мы только передавали передачи на первом этаже через санитарок. 30 марта она умерла ", – рассказала сестра умершей.

Владимир Чемный объяснил, что не имеет значения, была женщина за пределами Украины неделю или три месяца назад, так как сейчас есть настороженность ко всем, кто вернулся из-за границы.

Сестра умершей также уверена в том, что заразиться ее родственница могла только в роддоме. Ведь на улицу она не выходила, а с родными общалась только по телефону.

У умершей остался 14-летний сын.

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