Пик коронавируса в Ивано-Франковске ожидается в конце апреля, – мэр

Въезд в город ограничивается с 00:00 2 апреля

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, пик эпидемии коронавируса в городе может начаться на второй декаде апреля.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в видеообращении.

"Ситуация по состоянию на сегодня угрожающая. В области зарегистрированы 46 случаев COVID-19, из них три смертельных. 16 – в Ивано-Франковске официально подтверждены лабораториями. Отдельно в инфекционной больнице есть с подозрением 108 пациентов. В городских стационарах с пневмониями и подозрениями находятся 166 человек, за вчерашний день – 32 пневмонии дополнительно поступили. Каждый день растет количество людей, которые поступают с подозрением", – сообщил мэр.

По его словам, Ивано-Франквоск из-за коронавируса со 2 апреля ограничивает въезд.

На въездах в Ивано-Франковск будут установлены контрольно-пропускные пункты, на которых будет обязательная проверка температуры.

Въезд в город ограничивается с 00:00 2 апреля. Для этого будет задействована Национальная гвардия.

"В выходные в город ехали, как на экскурсию, целыми семьями. Поэтому, я считаю, что из окружающих районов нужно максимально ограничить въезд, готовьте со всех сторон посты. Если на работу, то без проблем. А так – нет. В каждом районе есть продуктовые магазины ", – сказал мэр.

Вводится запрет на посещение парков, запрещено распитие алкоголя и разведения костров на улице.

Как ранее сообщал Фокус: