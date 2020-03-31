Статистика коронавируса на 31 марта: число заболевших в мире превысило 785 тысяч

Лидером по смертности является Италия

По состоянию на утро 31 марта, во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Лидером по числу случаев COVID-19 остаются США (164 274). Далее следуют Италия (101 739), Испания (87 956), Китай (82 240) и Германия (66 885).

Лидером по смертности является Италия. Там умерло более 10% от общего количества зарегистрированных случаев – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели в Италии 14 620 человек.

После Италии следует Испания. Сейчас жертвами коронавируса там стали 7716 человек из 87 956 подтвержденных случаев. Число тех, кто поборол болезнь в Испании выше, чем в Италии – 16 780 человек избавились от заболевания.

Кроме того, число заразившихся COVID-19 в Канаде за сутки увеличилось на рекордные 1 179 человек – с 6 258 до 7 437. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в провинции Квебек, где число заразившихся за сутки возросло на 590 человек – до 3 430.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 30 марта в мире было 722 289 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 тысячи человек умерли, еще 152 тысяч – вылечились.

По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине было 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.