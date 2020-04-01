17 тыс. грн за поход в "АТБ" без маски. В Сумах оштрафовали нарушителя карантина

В Сумах оштрафовали мужчину за нарушение правил карантина на 17 тысяч гривен. Местный житель зашел в продуктовый магазин "АТБ" без маски.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания мужчина не отрицал, что нарушил правила карантина. Кроме штрафа ему придется также оплатить судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней, до того, как оно вступит в силу.

В суде пояснили, что мужчина нарушил решение исполнительного комитета СМР №172 от 27.03.2020, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в общественных местах и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

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