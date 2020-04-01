Плюс три оклада. МОЗ увеличило зарплаты медработников, которые борются с COVID-19

Начиная с марта, медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Приказом министра здравоохранения Максима Степанова определен перечень должностей таких медицинских работников:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики – семейный врач;

врач-терапевт

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

сестра медицинская;

младшая сестра (всех наименований);

регистратор медицинский;

сестра-хозяйка;

водитель.

Доплата будет действовать в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в целом законопроект №3275, который поручает Кабмину установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией. Этот законопроект 1 апреля был отправлен на подпись президенту.

Как ранее сообщал Фокус: