Плюс три оклада. МОЗ увеличило зарплаты медработников, которые борются с COVID-19
Начиная с марта, медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.
Приказом министра здравоохранения Максима Степанова определен перечень должностей таких медицинских работников:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики – семейный врач;
- врач-терапевт
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- сестра медицинская;
- младшая сестра (всех наименований);
- регистратор медицинский;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
Доплата будет действовать в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в целом законопроект №3275, который поручает Кабмину установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией. Этот законопроект 1 апреля был отправлен на подпись президенту.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине за сутки подтвердили 120 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на утро 1 апреля в стране заразились 669 человек.
- Специалисты Института молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в неделю, и ждут финансирования.