Плюс три оклада. МОЗ увеличило зарплаты медработников, которые борются с COVID-19

2020-04-01 20:03:00

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Доплаты будут осуществляться до окончания борьбы с эпидемией

Начиная с марта, медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Приказом министра здравоохранения Максима Степанова определен перечень должностей таких медицинских работников:

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики – семейный врач;
  • врач-терапевт
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • сестра медицинская;
  • младшая сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

Доплата будет действовать в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в целом законопроект №3275, который поручает Кабмину установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией. Этот законопроект 1 апреля был отправлен на подпись президенту.

Как ранее сообщал Фокус:

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